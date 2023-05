St. Sebastianus Schützen Bruderschaft 1635 Kevelaer Theo Grüntjens ist neuer König

Das traditionelle Peelen und Klotzkönigschießen musste leider ausfallen, da es einen technischen Defekt am Hochstand gab, der aber für den nächsten Tag behelfsmäßig behoben wurde. Pünktlich traf sich die gesamte Bruderschaft am Vereinslokal „Goldener Schwan“. In Begleitung durch den Musikverein Kevelaer und den Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr wurden König und Adjutant an ihrer Residenz abgeholt. Nach einer Pause marschierte der Festzug zum Hochstandgelände beziehungsweise zum Heiligenhäuschen des Schutzpatrons der „Seb“. Nach einem kurzen Gebet durch Präses Gregor Kauling ging es zur Vogelstange.