Neues vom Gymnasium Kevelaer Was bewegt die Generation Z?

Am Wochenende präsentierte der Literaturkurs des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums Kevelaer ein selbstgeschriebenes Theaterstück im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer. „Generation GrenZenlos- mehr Schein als Sein“ war eine symbolische Collage, die verschiedenen Szenen darstellte. Das Stück drehte sich um die aktuellen Probleme, mit denen die Generation konfrontiert ist. Die Inszenierung thematisierte sensible Themen wie Bulimie, Mobbing, Panikattacken und den Druck, der nach dem Abitur auf junge Menschen ausgeübt wird. „Wir sind insgesamt 30 Leute und alle haben mitgespielt. Es gab verschiedene Aufgaben. Manche waren auch für die Requisiten zuständig und haben auf- oder abgebaut. Mit dabei waren auch eine Gedankensprecherin und eine Souffleuse. Seit Anfang des Schuljahres proben wir zweimal die Woche für diese Aufführung“, berichtete Jasmin Kaulbas aus dem Literaturkurs.