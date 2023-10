Kevelaerer in Bury St. Edmunds Theaterchor zu Besuch in der Partnerstadt

Sie hatte in der Pause am Vorabend das Lied, das die Erinnerung an diejenigen, die nicht aus den Krieg zurückkehren, zum Thema hat, spontan am Klavier gesungen – und so wurde das Lied kurzfristig ins Programm mit aufgenommen. Der ausdrucksstarke, bewegende Auftritt sorgte nicht nur bei den Chormitgliedern für Tränen und zugleich auch für tosenden Applaus im Publikum. Das gemeinsame „Don‘t stop me now“ von Queen stand am Ende zweier großartiger Musikabende. Man kann gespannt sein, wie schnell die britischen Chöre ihren Weg zu einem Rückbesuch in Kevelaer finden werden.