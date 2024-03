Beliebtes Geschäft in Kevelaer Wie es nach dem Schließen des Teefreunds weitergeht

Er gehört zu den beliebtesten Geschäften in der Innenstadt: „Der Teefreund“ in der Busmannstraße. Vor mehr als zehn Jahren hat Katharina Peters-Maghs den Laden eröffnet, der, wie der Name schon verrät, jede Menge Teesorten anbot. Unter weit mehr als 100 Geschmacksrichtungen konnten die Kunden in dem Geschäft mit kleinem Café wählen. Doch jetzt schließt der Laden. Schweren Herzens, wie Katharina Peters-Maghs bereits vor einiger Zeit im Gespräch mit der Redaktion erläuterte.