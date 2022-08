„Fast wieder wie in den Jahren vor der Pandemie“ : Tausende Pilger aus ganz Europa bei Wallfahrt nach Kevelaer

„Fast wieder wie in den Jahren vor der Pandemie“

Kevelaer An der 35. Wallfahrt der Tamilen nach Kevelaer haben am Samstag nach Angaben des Bistums Münster mehrere tausend Pilger teilgenommen. Gekommen war auch Bischof Felix Genn, der mit einem traditionellen Tanz und einer Blumenkette begrüßt worden sei.

„Es war mein ausdrücklicher Wunsch“, sagte er den Menschen laut Mitteilung, „diese Wallfahrt zu erleben und mitzufeiern.“ Alle, die an dieser Wallfahrt teilnehmen, sollten wissen, „dass sie hier in Kevelaer und bei uns im Bistum Münster ein Zuhause auch in der Ferne haben“, sagte Genn den Menschen, die teilweise seit vielen Jahren weit weg von ihrer angestammten Heimat leben.