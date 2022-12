Weihnachtsbaum für Kurzentschlossene in Kevelaer Tannenbäume für guten Zweck vom Krippenmarkt erwerben

In diesem Jahr kann sich die Kevelaerer Tafel über eine kleine „Finanzspritze“, deren Höhe natürlich von der Kauffreudigkeit der Besucher abhängt, freuen. Der Baum kann direkt ins heimische Wohnzimmer mitgenommen werden oder wird am Freitag, 23. Dezember, gegen einen Obolus wird er nach Hause geliefert. Vor oder nach dem Baumerwerb können die neuen „Baumbesitzer“ noch einen „Abstecher“ zum Mechelner Platz machen. Dort arbeitet die Gastronomie auf Hochtouren um die Besucher des Bühnenprogramms mit Leckereien und heißen Getränken zu versorgen. Am Dienstag, 20. Dezember, ist dort das Duo „Timmermann und Reger“ unter dem Motto „two voices – two guitars“ zu Gast und am Mittwoch, 21. Dezember, kommt der mit 90 Personen wohl größte Chor auf Kevelaers Krippenmarktbühne zum Einsatz. Die „Vocal Group Transparent“ aus Venray wird den Besuchern ordentlich einheizen. Wer seinen Baum erst am Donnerstag, 22. Dezember, erwerben kann, darf sich auf das Duo „Miikado“ freuen.