Ganz besondere Wallfahrt 10.000 Tamilen werden in Kevelaer erwartet

Gerade einmal 30 Tamilen waren es, die vor fast 40 Jahren erstmals nach Kevelaer kamen. Hier beteten sie an der Gnadenkapelle vor dem Bild der Trösterin der Betrübten, hier zündeten sie Kerzen an und hier hatten sie einen Ort gefunden, an dem sie weit weg von der Heimat in Sri Lanka die Gottesmutter anbeten konnten. Keiner der ersten Pilger hat vermutlich vermutet, dass sich Kevelaer zu einem der größten Treffpunkte für die Tamilen entwickeln würde. Jetzt zur 37. Wallfahrt werden bis zu 10.000 Teilnehmer in der Stadt erwartet.