Neues Tool kann jetzt genutzt werden Anmeldung für Tagespflege in Kevelaer jetzt online

Nachdem seit Oktober bereits die Anmeldung für die Kindertagesstätten in Kevelaer über das Online-Tool „Kita-Online“ möglich ist, ist jetzt auch das onlinebasierte Bedarfsmelde- und Anmeldeverfahren für die Kindertagespflege „TPF-ONLINE“ an den Start gegangen. Damit können Eltern auch ihren Betreuungsbedarf in der Kindertagespflege für ihre Kinder ganz bequem online anmelden.