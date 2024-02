In Kevelaer an der Gelderner Straße Unbekannte reißen Kabel aus den Wänden im Rohbau

Unbekannte Täter haben über das Wochenende auf einer Baustelle an der Gelderner Straße in Höhe des Petruswegs ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei war in dieser Zeit in einen Materialraum eingebrochen worden. Die Täter hatten gewaltsam das Vorhängeschloss entfernt und nahmen eine Kabeltrommel sowie einen Heizlüfter mit.