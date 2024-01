Marcel Nauta ist der neue Straßensozialarbeiter Kevelaers neuer Mann für die Straße

Er hat großflächige Tattoos auf den Unterarmen, Löcher in den Hosen. Das ist der erste Eindruck von Marcel Nauta. Der zweite ist; der Mann lacht gerne, ist offen und kontaktfreudig. „Ja, tatsächlich, ich rede gerne und habe keine Probleme, auf andere zuzugehen“, sagt der 39-Jährige. Und diese Offenheit wird für seine Aufgabe mehr als entscheidend sein. Marcel Nauta ist jetzt in Kevelaer als Straßensozialarbeiter unterwegs. Eine Stellenbeschreibung, die eigentlich schon ganz genau sagt, worum es konkret geht: Der Sozialpädagoge wird auf den Straßen der Wallfahrtsstadt unterwegs sein und dort versuchen, Kontakt zu den Menschen zu bekommen, die sonst üblicherweise „unter dem Radar“ laufen. Menschen, die obdachlos sind, die psychische oder Suchtprobleme haben, die vielleicht einfach nur am Rande der Gesellschaft stehen.