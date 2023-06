Von Sonsbeck nach Winnekendonk Mega-Sperrung kommt erst 2024

Alles was rund um die OW 1 passiert, wird in Kevelaer besonders aufmerksam registriert. Die geplante Ortsumgehung von Kevelaer an Winnkendonk vorbei Richtung Autobahnanschluss Sonsbeck ist ein Projekt, das die Stadt seit Jahrzenten begleitet. Vor allem die Anwohner der Rheinstraße versprechen sich davon, dass der Verkehr in ihrer Straße endlich weniger wird. Jetzt ist die Trasse im Bau. Eine Brücke über die B 9 steht schon, von dort wird weiter Richtung Marienstraße gebaut.