Sondersitzung des Rates in Kevelaer Auch Kevelaer stimmt für den Erhalt der Linie 73

Dann kam in den Sommerferien überraschend das Aus. Der Rat der Stadt Kevelaer fasste aus wirtschaftlichen Gründen den Beschluss, die Linie 73 ab 1. August ohne die Erweiterung nach Geldern weiterfahren zu lassen. Mit dieser Teilabbestellung wären Twisteden und Lüllingen nicht mehr an die Linie 73 angebunden gewesen. Der Grund: immens gestiegene Kosten. Weil es sich bei den Kosten um Vertragsbestandteile handelt, wurde das alles im nicht-öffentlichen Teil des Rates besprochen. Mario Maaßen von der Kevelaerer CDU tat sich deswegen bei der Sonderratssitzung am Dienstagabend schwer mit einem Erklärungsversuch. Wie wäre es, wenn ein Vermieter plötzlich sagt, er verlange statt 500 Euro demnächst 2000 Euro, zog er einen Vergleich. Als Begründung habe der Vermieter angegeben: „Wegen der Energiekrise und weil es so ist.“ Schon in der Gelderner Ratssitzung machten die Politiker ihrem Ärger Luft über die schlechte Informationspolitik des Vertragspartners für die Buslinie, die Niag. Und auch die Kevelaerer Politiker bestätigen, dass das vorgelegte Zahlenwerk noch Fragen offen lasse.