Unheilbar kranke Frau besucht die Wallfahrtsstadt Der letzte Wunsch von Gabi – ein Besuch in Kevelaer

Hier wurden sie von Marianne Heutgens und Udo Fischer begrüßt, die quasi die Stadtführer für diesen ganz besonderen Besuch waren. Zunächst sah man sich gemeinsam die Marienbasilika an, bevor es in die Kerzenkapelle ging, wo Gabi und ihre Begleiter an einem Gottesdienst teilnahmen. Die schwer kranke Frau erhielt vom Priester den Segen. Ein sehr bewegender Moment.