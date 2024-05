Neues in der Innenstadt Stelen zur Geschichte von Kevelaerer Persönlichkeiten aufgestellt

Die Stadt Kevelaer verzeichnet eine Reihe bekannter Persönlichkeiten. Ganz gleich, ob sie in Kevelaer geboren, aufgewachsen oder gestorben sind, sie alle haben eine besondere Beziehung zur Wallfahrtsstadt und sind eng mit der Geschichte und der Entwicklung der Stadt verbunden. An vielen Orten in Kevelaer findet man ihre Spuren: Hier ein Straßenname, dort eine Statue. Nun hat das Team vom Kevelaer Marketing ihnen ein weiteres Denkmal gesetzt. Fünf Stelen im Stadtgebiet porträtieren Personen, die die Stadt mitgeprägt haben. „Die Info-Stelen machen Geschichte wahrnehmbar und lebendig und tragen zur Attraktivitätssteigerung öffentlicher Wege und Plätze in Kevelaer bei“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Mit den Stelen soll auf die Historie der Stadt aufmerksam gemacht werden. Jedes Objekt besteht aus einer Cortenstahl-Stele und einer bedruckten Glasplatte, die mit dem Trägerelement verschraubt ist. Als Material für die Stelen wurde bewusst Cortenstahl gewählt, da dieser sehr witterungsbeständig ist. Zudem kam er bereits bei der Umgestaltung des Kapellenplatzes zum Einsatz. „So fügen sich die neuen Stelen harmonisch in das Gesamtbild der Stadt ein“, erklärt Andrea Kirk, Bereichsleiterin Tourismus im Kevelaer Marketing.