Stefan Dördelmann wird neuer Wallfahrtsrektor Neues Trio für die Wallfahrtsstadt Kevelaer

Am Niederrhein ist Dördelmann bestens bekannt. 14 Jahre lang war er bis 2013 Pfarrer in St. Maria Magdalena Geldern. Schon damals hatte er zusammen mit Hagemann in einem Team gearbeitet. „Uns gibt es nur im Doppelpack“, hatte er damals scherzhaft gesagt. Beide waren als „dynamisches Duo“ äußerst beliebt in Geldern und hatten auch weiter regelmäßigen Kontakt in die Herzogstadt. Dördelmann, der als Wallfahrtsrektor gleichzeitig Leitender Pfarrer von St. Marien in Kevelaer wird, kennt auch Kevelaer gut. So war er 1986 bereits als Diakon in St. Antonius. „Ich habe die Menschen am Niederrhein, ihre Mentalität und die Landschaft lieb gewonnen und komme gerne wieder zurück. In Kevelaer freue ich mich, mit einem großen Team zusammenarbeiten zu dürfen und möchte meinen Beitrag schenken, dass viele sich bei der Trösterin der Betrübten menschlich und spirituell willkommen fühlen“, sagt Dördelmann.