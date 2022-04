Raus in die Natur : Kevelaer startet in die  Rad- und Wandersaison

Kevelaer Jede Menge Tipps gibt es für Outdoor-Liebhaber. Rätselfans dürfen sich übers Geocaching freuen. Am Samstag wird außerdem eine geführte Radtour angeboten.

(RP) Unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“ startet die „Frei-Zeit-Woche Kevelaer“ in die Fahrrad- und Wandersaison. Ob es die neusten Trends rund ums Radfahren, Wandern oder anderen Freizeitaktivitäten wie Paddel- oder Segwaytouren sind, bis zum 30. April warten auf Outdoor-Liebhaber einige Highlights live und auch digital auf den Social-Media-Kanälen der Wallfahrtsstadt.

Wasserratten, Landschaftserkunder aber auch Fahrradbegeisterte werden in dieser Woche mit spannenden Informationen und Empfehlungen versorgt. Wer sich hingegen für ereignisreiche Spaziergänge oder Radtouren interessiert, kann sich auf versteckte Geocaches freuen, die in und um Kevelaer platziert sind. Wer Lust auf ein kleines Abenteuer hat, kann sich auf versteckte Geocaches freuen. „Der Rätselspaß und die Outdoor-Aktivität sind perfekt, um Zeit mit der Familie zu verbringen und gleichzeitig die schönsten Ecken Kevelaers zu entdecken,“ sagt Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings. Ausgerüstet mit einem GPS-fähigen Gerät wird mit der ersten Koordinate begonnen, die die Position des ersten Versteckes verrät. Wer es schafft den Cache zu finden, darf seinen Namen in ein sogenanntes „Logbuch“ eintragen.

Wer Kevelaer und Umgebung aus einem anderen Blickwinkel erleben möchte und lieber mit dem Fahrrad unterwegs ist, der ist bei der geführten Tour „Rad vs. Kunst“ genau richtig. Am Samstag, 30. April, um 10.30 Uhr beginnt die geführte Radtour ebenfalls am Empfangsgebäude im Solegarten St. Jakob. Von hier aus geht es in Richtung Keylaer zur Hubertuskapelle. Vorbei an Feldern und durch die schöne Landschaft geht es weiter zur Burg Kervenheim und nach Winnekendonk zum „Alten Rathaus“. Bei dieser Tour gibt es an den Sehenswürdigkeiten wissenswertes zu Kunst und Geschichte zu erfahren.