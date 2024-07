Stadtwerke-Chef im Ruhestand Der Vater des Gradierwerks in Kevelaer nimmt Abschied

Das Gradierwerk in Kevelaer lag ihm am Herzen – nun hält er es als Puzzle mit 1000 Teilen in Händen und wird auch wohl die Zeit finden, es zusammen zu setzen. Der Leiter der Stadtwerke Kevelaer, Hans-Josef Thönnissen, war 34 Jahre tätig für die Wallfahrtsstadt und wurde nun in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause offiziell und feierlich in den Ruhestand verabschiedet.