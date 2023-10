Spannende Führung durch die Stadt Kevelaerer Stadtgeschichte für junge Entdecker

Jede Stadt hat ihre Geschichte. Und die wird am besten durch Geschichten erzählt. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer ist voller Geschichten, die alles andere als langweilig sind – nicht nur für Erwachsene. Auf einem geschichtlichen Streifzug vorbei an historischen Bauwerken erfahren Kinder altersgerecht und spannend aufbereitet viel Wissenswertes über die Vergangenheit der Wallfahrtsstadt und das Leben in früheren Zeiten. „Kinder sind neugierig und das ist gut so. Daher bietet das Kevelaer Marketing erstmals eine Führung durch die Wallfahrtsstadt an, die den Wissensdurst der kleinen Gäste stillt. Kinder können sich so eine völlig eigene Sicht auf die Stadt verschaffen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings.