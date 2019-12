Sportplatz Viktoria Winnenedonk : Stadt wird Übergangslösung finanzieren

Auf dem alten Sportplatz in Winnekendonk soll ein Edeka-Markt gebaut werden. Foto: ja/Latzel

Kevelaer Klare aussagen zu Containern für Viktoria Winnekendonk. Pichler: „Das geht auf den Deckel der Stadt“.

Rechtzeitig vor den Feiertagen kehrte in Kevelaer und besonders in Winnekendonk auch so etwas wie Weihnachtsfrieden ein. Nach der intensiven Debatte um die Zukunft von Viktoria Winnekendonk machte Bürgermeister Dominik Pichler im Rat deutlich, dass die Stadt zusätzlich zu den Zuschüssen für neue Projekte mit Sicherheit helfen werde, wenn eine Übergangslösung mit Containern erfolgreich ist. Pichler sagte: „Das geht dann auf den Deckel der Stadt. Daran wird es sicherlich nicht scheitern.“ Das bestätige auch Kämmerer Ralf Püplichuisen. Da die enge Zeitschiene sicherlich eine Übergangslösung nötig machen wird, werde die Stadt helfen.

Es geht um die Pläne von Edeka-Brüggemeier, einen neuen Markt und die Verwaltung auf dem alten Sportplatz in Winnekendonk zu errichten. Der Verein muss auf das Gelände an der Sonsbecker Straße ausweichen, verfügt dort aber nicht über ausreichende Räume und benötigt zudem einen weiteren Platz. Die Stadt wollte das Ganze aber zunächst nur so fördern wie bei anderen Vereinen im Fall der Aufwertung der Platzanlagen durch Kunstrasenplätze. Das führte zu viel Unmut im Umfeld von Viktoria Winnekendonk.

Info Supermarkt und Verwaltung Pläne Der neue Supermarkt soll eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmetern bekommen, der jetzige Markt in Winnekendonk hat rund ein Drittel Fläche weniger. Zusätzlich soll im neuen Komplex die Verwaltung von Brüggemeier untergebracht werden. Zeitplan Wunsch ist, dass der neue Markt 2021 eröffnet wird.

Dass die Wunden der vergangenen Wochen aber noch nicht ganz verheilt sind, zeigte sich in den Wortbeiträgen von den Vertretern der Verwaltung wie des Sportvereins, der mit großer Delegation zur Ratssitzung kam und die Fragestunde nutzte, um seine Sorgen deutlich zu machen.

„Da hat sich was hochgeschaukelt. Es war wohl für uns alle nicht besonders lustig“, fasste Bürgermeister Dominik Pichler zusammen. Püplichuisen sprach von bedauerlichen Halbwahrheiten. Er selbst habe erst am 19. März offiziell erfahren, dass Brüggemeier und die Kirchengemeinde sich einig seien. Das sei der Startschuss für konkretes Vorgehen gewesen.

Auch in die Haushaltsreden floss das Thema ein. Kritik am Umgangston gab es vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Paul Schaffers. Er betonte: „Die Sportvereine bilden keine Ausnahme, doch auch bei großen Vereinen mit breiter Mitgliederbasis muss es erlaubt sein, ihre Förderung in einem Gesamtrahmen zu betrachten, damit der Gleichbehandlungsgrundsatz gewahrt bleibt. Daher wurde 2015 ein Grundsatzbeschluss gefasst, nach dem zur Erweiterung und Ertüchtigung von Fußballplätzen – Stichwort Kunstrasenplatz – seitens der Stadt eine festgelegte Summe zur Verfügung gestellt wird. Voraussetzung: Diese Regel nun für einen Verein aufzuweichen, nur weil öffentlich massiv Stimmung gemacht wird, halten wir schlicht für unfair. Wir haben daher vorgeschlagen, im Sinne der Gleichbehandlung aller Vereine den städtischen Zuschuss proportional zu den gestiegenen Baukosten zu erhöhen. Die Notwendigkeit neuer Umkleidekabinen haben wir akzeptiert und hier die Verwaltung gebeten, mit allen Vereinen ins Gespräch gehen, um für die Zukunft allgemeinverbindliche Standards festzulegen. Das ist für uns eine pragmatische und gerechte Vorgehensweise.“ Ähnlich äußerte sich Horst Blumenkemper (SPD): „Die Anträge der Sportvereine Union Wetten und Viktoria Winnekendonk haben uns intensiv beschäftigt. Wir haben versucht, einen möglichst hohen Grad an Gleichbehandlung der Vereine herzustellen. Wir sind auch der Überzeugung, dass uns dies gelungen ist.“ Im Gespräch des Vorstands der Viktoria mit den Fraktionen sei deutlich geworden, dass unterschiedliche Berechnungen bei den Platznutzungen dazu führten, dass ein dritter Platz gefordert wurde. Blumenkemper: „Das Gespräch war aber auch gekennzeichnet von einseitigen Schuldzuweisungen an Verwaltung und Rat. Zusätzlich trugen einige Leserbrief-Schreiberlinge dazu bei, dass das Klima in dieser Thematik unsauber wurde. Ich bin da ganz sicher: Die Thematik wird noch ein bisschen länger auf der Tagesordnung bleiben.“

Für die FDP bedauerte ihr Fraktionsvorsitzender Jürgen Hendricks, dass das von den Liberalen in Zusammenarbeit mit den beteiligten Gruppen erarbeitete Konzept im Rat abgelehnt worden sei. Dieses Konzept habe die elementaren Interessen des Sportvereins Viktoria Winnekendonk berücksichtigt und die möglichen Lösungsansätze zukunftsorientiert und ganzheitlich beschrieben. Jürgen Hendricks: „Zwar ist der Vorschlag nicht schlecht, einen allgemeinverbindlichen Standard zu entwickeln und für alle Kevelaerer Vereine zu nutzen, jedoch wird das aufgrund der knappen Zeitschiene für Winnekendonk nicht mehr möglich sein. Die Ermittlung eines allgemeinverbindlichen Standards hätte man schon vor geraumer Zeit vornehmen können, diese Chance ist verstrichen. Leidtragend kann jetzt hier nicht der Sportverein sein. In der Angelegenheit Sportpark Winnekendonk ist außerdem eines noch ganz grundsätzlich anzumerken: Die Politik hat hier zugunsten eines Einzelhandelsbetriebes ein Sporthaus und einen Sportplatz aufgegeben, die dem Sportverein jetzt fehlen. Natürlich muss der Sportverein dafür entschädigt werden! Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass sich einige Fraktionen doch noch mit dem Verein ausgetauscht haben. Verantwortungsvoller wäre es aber gewesen, das im Vorfeld getan zu haben. Möglicherweise wäre dann eine Entscheidung im Sinne unseres Antrages doch nicht so ganz fernliegend gewesen, wenn sich alle Beteiligten im Vorfeld tiefer mit der Materie beschäftigt hätten.“