Weiter Ärger um neue Geräte in Kevelaer Stadt will bei Parkautomaten durchgreifen

Der Ärger um die neuen Parkautomaten in Kevelaer reißt nicht ab. Immer wieder streikt die Technik, vor allem Ältere kommen mit der Bedienung häufig gar nicht zurecht. Wie berichtet, hat gerade erst die CDU heftige Kritik geübt. Die „gutgläubig erworbenen Geräte“ hätten sich alles andere als bürgerfreundlich erwiesen. „Vom Fehler in der Software über eine ungewohnte Bedienung mit offenbar nicht ausreichender Erklärung bis hin zu Problemen bei der Zuverlässigkeit wird hier alles geboten“, sagt CDU-Fraktions-Chef Mario Maaßen. Die CDU regte deshalb erneut an, Regressansprüche gegenüber dem Lieferanten der Parkscheinautomaten geltend zu machen. Zudem sollten die Parkgebühren gesenkt werden.