Fahrradverbindung zwischen Kapellen und Winnekendonk Achterhoeker Mühlenweg könnte Radweg werden

Am Achterhoeker Mühlenweg zeigt der Niederrhein seine ganze Schönheit. Über einer Blumenwiese tanzen Libellen in der Luft, ein Greifvogel steigt von einer Wiese auf, schlägt mit den Flügeln und gleitet los. Dieser Weg ist nicht nur schön, in der Theorie ist er auch ziemlich praktisch für Radfahrer: An sich könnten sie relativ einfach von Kapellen nach Winnekendonk beziehungsweise Wetten fahren. Und dass, ohne die Landstraße zu kreuzen. In der Praxis aber ist das gar nicht so einfach.