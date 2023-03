Notstrom in Kevelaer getestet Stadt schaltet für Übung den Strom im Rathaus aus

Immer mehr Kommunen schaffen ein Notstromaggregat an, um im Falle eines Blackouts gerüstet zu sein. Auch Kevelaer hat jetzt ein solches Gerät besorgt, damit auch bei einem längeren Stromausfall Polizei und Stadtverwaltung weiterhin erreichbar sind. Beide Behörden sind im selben Gebäude am Peter-Plümpe-Platz untergebracht. 32.000 Euro hat das Gerät gekostet, das jetzt einem Test in der Praxis unterzogen wurde. Es gab eine Notstromübung, um zu sehen, ob die Versorgung mit Strom im Ernstfall funktioniert.