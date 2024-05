Kredit zum Kauf von Häusern für Flüchtlinge aufgenommen Kevelaer muss immer mehr Schulden machen

Natürlich. Kämmerer jammern immer, mahnen zum Sparen, warnen vor Ausgaben. Doch jetzt wird die finanzielle Situation in Kevelaer so dramatisch, dass es keine Warnungen mehr braucht, sondern der Kämmerer einfach die Zahlen sprechen lassen kann. Die Verschuldung steige rasant an, die Lage spitze sich zu, so Ralf Püplichuisen. 2023 habe Kevelaer bereits sieben Millionen Euro an Krediten aufgenommen. In diesem Jahr kamen drei Millionen dazu, die die Stadt über die NRW-Bank in Anspruch nahm. Damit sollen Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten an der Marienstraße und in Kervenheim angekauft werden. Vorteil des Kredits über die NRW Bank: Er liegt für zehn Jahre bei 0 Prozent und ist die ersten drei Jahre tilgungsfrei.