Pflanzaktion wird fortgesetzt Die Stadt Kevelaer gibt wieder Bäume ab

Der Umfang der Pflanzaktion ist auf maximal 100 Bäume begrenzt. Anträge können bis zum 31. Oktober formlos per E-Mail an umweltschutz@kevelaer.de oder schriftlich unter Angabe von Namen, Anschrift, Telefonnummer, Flurstücknummer und gewünschter Sorte eingereicht werden. Sollten in diesem Zeitraum mehr als 100 Anträge bei der Wallfahrtsstadt eingehen, entscheidet die Reihenfolge der Eingänge.