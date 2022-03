Förderprogramm in der Wallfahrtsstadt : Kevelaer fördert Photovoltaik und Dachbegrünung

Förderprogramm in der Wallfahrtsstadt

Kevelaer Die Stadt will dadurch Anreize für die Bürger schaffen, aktiv Akzente beim Klimaschutz zu setzen. Zuschüsse gibt es auch für Lastenräder.

Die Stadt will ihre Bürger dabei unterstützen, aktiv Klimaschutz zu betreiben. Deshalb wurden zwei neue Förderprogramme für Privatpersonen aufgelegt. Sowohl für das Förderprogramm Photovoltaik als auch für das Programm zur Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen können ab sofort Anträge gestellt werden.

Durch die Installation einer Photovoltaikanlage kann jeder einen Beitrag zur Energiewende leisten und den Ausstoß schädlicher CO 2 -Emissionen senken. Gleichzeitig können durch die Nutzung des selbst produzierten Stroms Energiekosten eingespart werden.

Bei der Förderung von Dach- und Fassadenbegrünungen steht die Anpassung an die Folgen des Klimawandels im Fokus. Denn durch die Begrünung kann zusätzliches Regenwasser zwischengespeichert und an Ort und Stelle verdunsten. So kann eine Überlastung des Kanalsystems bei starken Regenfällen verhindert werden. Die isolierende Wirkung kann außerdem im Winter Energiekosten einsparen und im Sommer das Gebäude kühl halten. Die Förderung für Dach- und Fassadenbegrünungen beträgt 50 Prozent der förderfähigen Kosten bei maximal 15 Euro pro Quadratmeter begrünter Fläche und 1000 Euro pro Gebäude. Ein weiterer Anreiz für das Anlegen einer Dachbegrünung ist die Reduzierung der Niederschlagsgebühren für begrünte Dachflächen. Statt 100 werden dann nur 30 Prozent der Fläche berechnet. Zur Neuberechnung der anfallenden Gebühren muss den Stadtwerken mitgeteilt werden, wie sich die Quadratmeter-Werte geändert haben.