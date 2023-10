Jubilarehrung in Kevelaer Zusammen 145 Jahre bei der Stadt Kevelaer

Klaus Kopka, Leiter der Abteilung Finanzen und Steuern, Christiane Peulen, Gleichstellungsbeauftragte, Sebastian Swertz, Sachbearbeiter in der Abteilung Finanzen und Steuern und Anja Griesmeyer, Erzieherin in der städtischen Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ sind seit 25 Jahren dabei.