Stadt startet große Befragung Was sich Jugendliche für Kevelaer wünschen

Die Antwort auf diese Frage wird vermutlich mit besonderer Spannung erwartet. Wenn du drei Dinge in Kevelaer ändern könntest, was wäre das? Die Frage beschließt den Fragebogen, den jetzt alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren in Kevelaer bekommen. Im Laufe der Woche wird die Post an 3087 junge Leute verschickt. Freitag soll sie im Briefkasten sein. „Dann können die Kinder und Jugendlichen gleich am Wochenende den Fragebogen ausfüllen“, meint Andreas Kämper von der Gesellschaft für Organisation und Entscheidung (GOE) aus Bielefeld, die die Aktion betreut.