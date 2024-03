Besondere Veranstaltungen in der Basilika Kevelaer Spirituelle Abende zum Einstieg in die Karwoche

Mödder sucht nicht eine Geschichte, die er erzählt – er lässt sich von einer Geschichte finden, die erzählt werden will oder die in den Köpfen der Zuschauer entstehen könnte. Da sind zuerst geometrische Formen, die in Bewegung geraten, neue Konstellationen bilden und zunehmend dreidimensional wirken. An diesem Abend werden nun alle Akteure unter der Überschrift: „Seht welch ein Mensch!“ miteinander künstlerisch ins Gespräch kommen. Während der Knabenchor Passionswerke unter anderem von Jenkis, Rheinberger, Bruckner, Mauersberger und Bach zu Gehör bringt, wird Robin Mödder in drei Videoblöcken Video- und Bildkompositionen zur Passions- und Leidensthematik beisteuern. Elmar Lehnen wird dazu an der Orgel improvisieren. „Am Ende“, so Piel, „werden die Chormotetten einen tröstlichen Gegenpol zu den eindrucksvollen Elementen der Bilder und Orgelmusik bilden.“ Abgerundet wird der Abend durch Textbeiträge von Prof. Dr. Stefan Klöckner.