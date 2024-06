In der Busmannstraße Wieder ein Spielwarengeschäft in Kevelaer

Sebastian Wessels reagierte ganz schnell. Als er hörte, dass am Wochenende verkaufsoffener Sonntag in Kevelaer ist, zog er die Eröffnung des neuen Spielwarenladens einen Tag vor. „Das ist doch eine ideale Gelegenheit, um das neue Geschäft vielen Besuchern zu präsentieren“, sagt der Geschäftsmann, der dafür sorgt, dass jetzt wieder ein Spielwarenladen nach Kevelaer kommt. 2016 schloss das letzte große Spielzeuggeschäft in Keveler, das Spielzeugland der Familie Jakobs auf der Maasstraße. Ab Sonntag sollen alle dann wieder Gelegenheit haben, direkt in der City der Marienstadt, die Adresse ist Busmannstraße 34, Spielzeug einzukaufen. Vor allem viele Kinder wird das freuen, denn es ist doch etwas Anderes, ob etwas im Internet bestellt wird oder direkt mal angefasst werden kann. Das sieht auch Wessels so. „Ganz klar: Der Wunsch ist bei den Leuten da, raus in die Geschäfte zu kommen“, sagt er. Es gehe um das Einkaufserlebnis, das könne das Internet nicht ersetzen.