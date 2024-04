Überraschungsführung in Kevelaer Spende vom Gästeführertag für Hospiz in Wetten

Insgesamt wurden durch die Gästeführung 420 Euro gespendet. Der Betrag wurde jetzt von den Gästeführerinnen Mechtild Jansen und Moira-Lou Kröll an Birgitt Brünken, Leiterin des Hospiz und erste Vorsitzende vom Hospiz Verein Kevelaer, übergeben. „Es liegt uns sehr am Herzen, dass Menschen auf ihrem letzten Lebensweg nicht alleine sind und sie und ihre Angehörigen, die nötige Betreuung erhalten. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr entschieden, die Spenden dem Hospiz in Wetten zugutekommen zu lassen“, erklärt Moira-Lou Kröll vom Kevelaerer Gästeführungsteam.