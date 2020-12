Lokalpolitik in der Wallfahrtsstadt : SPD plädiert für Livestream von Ratssitzungen

Die SPD möchte einen Livestream für Bürger. Foto: Latzel

Kevelaer Aus zeitlichen, gesundheitlichen oder beruflichen Gründen schaffen es Bürger nicht immer, bei Ratssitzungen dabei zu sein. Die Hemmschwelle in Zeiten von Corona sei zudem höher, so die SPD. Livestream soll helfen, damit Bürger an der Politik vor Ort teilhaben können.

Die SPD-Fraktion im Kevelaerer Stadtrat hat einen Antrag gestellt, die kommenden Ratssitzungen live ins Internet zu übertragen. „Wir möchten damit interessierten Bürgern den Zugang zur politischen Arbeit auf kommunaler Ebene erleichtern“, heißt es in der Begründung. Für viele Bürger sei ein Besuch der Ratssitzungen aus beruflichen, gesundheitlichen oder terminlichen Gründen nicht oder nur unter erhöhtem Aufwand möglich. Insbesondere Menschen mit Handicap und mobilitätseingeschränkten Menschen eröffne das Internet die Möglichkeit, an den demokratischen Entscheidungsprozessen teilzuhaben.