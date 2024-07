In Kevelaer, Goch und Weeze Wie die Sparkasse Rhein-Maas Vereine unterstützt

Die Sparkasse Rhein-Maas und ihre Stiftungen fördern auf vielfältige Weise gemeinnütziges Engagement in der Region. Und was für die Sparkasse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrages selbstverständlich ist, wird auch aktiv von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt: sie bringen sich in Vereinen und Organisationen vor Ort ein. Oftmals kümmern sich die „Sparkässler“ um die Vereinskasse, viele bringen sich auch als Trainer, Betreuer oder in sonstigen Vorstandsfunktionen ein. Jetzt gab es auch eine finanzielle Unterstützung für die Vereine.