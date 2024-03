Petrus-Canisius-Haus ist aufwändig saniert worden Biogas aus Weeze heizt Mechel-Haus in Kevelaer

Unter dem Motto „Miteinander mittendrin“ soll das Mechel-Haus eine Art Mix aus Beratung und Begegnung bieten. Mitten im Herzen von Kevelaer soll ein Treffpunkt für Senioren, junge Familien, Bedürftige, Zugezogene oder Freiwillige, die sich engagieren wollen, entstehen. „Wir möchten die Menschen aller Altersgruppen in der Nachbarschaft an diesem Ort der Begegnung zusammenbringen. Die zentrale Lage sowie die großzügigen Räumlichkeiten schaffen enorme Entfaltungsmöglichkeiten für die Quartiersarbeit. Kontakte, Austausch, Freundschaften und Nachbarschaftshilfe werden so gefördert“, sagt Jessica Sieben vom Caritasverband. „Natürlich kann man das Mechel-Haus auch an anderen Tagen kennen lernen. Unser wöchentliches offenes Frühstück dienstags und freitags zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr bietet dazu eine gute Gelegenheit.“