Integration durch Sprache Hier lernen Kinder spielerisch Deutsch

Auf dem Bauteppich puzzelt ein Mädchen lauter bunte Kreise aneinander. Da sie magnetisch sind, ist das kein Problem. Der Junge mit dem Dino-Shirt schleppt ein Auto-Puzzle an den Tisch, an dem Rita Horn Platz genommen hat. Nur wenige Schritte von ihr entfernt wartet Kollegin Andrea Gentner auf ein Kind, das den Karton mit dem Lotti-Karotti-Spiel bringt. In der Sonnenblumengruppe in Kevelaer ist jede Menge los und die Erzieherinnen haben alle Hände voll zu tun. Beide machen keinen Hehl daraus, dass sie den besten Job der Welt haben. „Die Kinder machen das durch ihre Freundlichkeit und ihr freundliches Wesen“, begründet Rita Horn, warum sie immer gerne zur Arbeit in den Räumen am Klostergarten geht. „Ich habe noch nie so gerne gearbeitet“, sagt ihre Kollegin. „Vor allem, wenn man sieht, welche Erfolge man erzielt.“