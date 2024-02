Ferienlager Castra Nova für Kinder und Jugendliche Sommercamp in Kervenheim

Das Team der Pfadfinder sucht auch noch Betreuer für das Feriencamp. Wer Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat und mindestens 16 Jahre alt ist, kann sich gerne melden. „Es gibt im Camp so viele Möglichkeiten von der Betreuung der Kinder, das Kochen in der Feldküche bis zur Organisation des Camps oder die Instandhaltung der Infrastruktur“, so die Pfadfinder.