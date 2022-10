Zukunft des Verkehrs in Kevelaer : Bürger wollen Vorfahrt für das Fahrrad

Kevelaer Kevelaer diskutiert über das Verkehrskonzept für die Zukunft. Bei einem Workshop wurde deutlich, dass viele sich mehr Sicherheit für Radler und Fußgänger wünschen. Autos müssten da zurückstehen.

Zumindest an dem Abend waren sich alle so gut wie einig: Kevelaer soll sich weiter in Richtung fahrrad- und fußgängerfreundlicher Stadt entwickeln. Das war die vorherrschende Meinung, bei den etwa 25 Interessierten, die gekommen waren, um in einem Workshop über die Zukunft von Auto, Rad und Fußgänger in der Marienstadt zu diskutieren. „Die Workshops sind sehr gut gelaufen, die anwesenden Bürger und Bürgerinnen haben sich gut beteiligt. Ziel der Veranstaltung war es, die Meinung der Bürger abzufragen, um diese in künftige, politische Entscheidungen mit einzubinden“, so Mara Ueltgesforth, Mobilitätsmanagerin der Stadt Kevelaer.