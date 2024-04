Aufwertung der Twistedener Straße So sollen Solegarten und Kevelaer City besser verbunden werden

Die Umgestaltung von Hauptstraße, Mechelner Platz, Kapellenplatz und aktuell dem Peter-Plümpe-Platz sind Projekte, die im Rahmen der Stadtkernerneuerung von Bund und Land gefördert werden. Das Ziel der nächsten Baumaßnahme ist eine attraktive fußläufige Anbindung der Innenstadt an den Solegarten St. Jakob zu schaffen. So sollen Zentrum und der Bereich um das Gradierwerk noch besser verbunden werden. Viele Anwohnerinnen und Anwohner sowie Interessierte waren gekommen, um mit der Verwaltung in Dialog zu treten.