Anlage in Kevelaer Solegarten ist ab dem 1. April länger geöffnet

Im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob können sich die Besucher rund um touristische Themen beraten lassen. Hier können Tickets für Veranstaltungen gekauft werden, ebenso wie Eintrittskarten für das Inhalatorium, Kevelaer Cards und verschiedene Kevelaer-Andenken. Außerdem gibt es Prospektmaterial zum Radfahren und Wandern, zum Aufenthalt in Kevelaer und vieles mehr. Das Informationsgebäude öffnet ab dem 1. April täglich von 12 bis 17 Uhr. „Die Öffnungszeiten gelten auch an Sonn- und Feiertagen. Damit werden die Zeiten der Tourist Information im Rathaus perfekt ergänzt“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.