Öffnung der Pilgerpforte in Kevelaer Zuversicht vor dem Start der Pilgersaison

Stürmische Zeiten erlebe auch die Gesellschaft, sagt Bastian Rütten, Pastoralreferent in Kevelaer und Mitglied der Wallfahrtsleitung. Und daher passe das diesjährige Motto gut. „Vertrauen ist wichtig, auch wenn es viele Gründe zu geben scheint, es zu verlieren. Sowohl in die Kirche, aber auch in weite Teile der Gesellschaft“, erklärt er. Die lange Zeit der Pandemie, der Krieg in der Ukraine und auch die Krise der Kirche verunsichere die Menschen. „Wir merken, dass die Menschen Trost suchen, wie ihn Maria hier in Kevelaer als ,Trösterin der Betrübten‘ verspricht, aber wir können uns nur trösten lassen, wenn wir Vertrauen haben“, betont Rütten. „Die Aufforderung zum Vertrauen kommt nicht von Menschen, sondern direkt von Gott. Das heißt, dass wir unserem Glauben trauen dürfen. Man kann sich ja trotzdem zu Themen unterschiedlich positionieren.“