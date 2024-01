Kevelaer setzt auf ein neues Portal zur Mitarbeitersuche Mit Hilfe der Stadt Nachwuchs für die Firma finden

Auch die Unternehmen in Kevelaer haben mit diesem Problem zu kämpfen: Es wird immer schwieriger, Arbeitskräfte zu bekommen. Bei der Suche will die Wirtschaftsförderung (Wifö) die heimischen Firmen jetzt aktiv unterstützen. Die Wifö entwickelt zusammen mit der Oberhausener Agentur Benning, Gluth & Partner (BGP) ein Employer Branding Portal. Klingt erst einmal kompliziert, soll aber ein Erfolgsmodell werden, da ist Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung sicher: „Kevelaer ist bei dem Thema in der Region Vorreiter“, sagt er.