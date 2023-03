Pilgerleitertagung in Kevelaer „Sie hier sind der Motor der Wallfahrt“

Es gelte nun, nach vorne zu schauen, und das in einer Zeit einer „katastrophalen Vertrauenskrise“, in der sich die Kirche derzeit befände, wie Rütten sagte. So habe er das Wallfahrtsmotto für 2023 – „Habt Vertrauen – Ich bin es“ – zunächst kritisch gesehen. Doch dann habe er sich den Zusammenhang dieser Worte, die Jesus seinen Jüngern sagt, näher angeschaut. Jesus sagte sie inmitten eines schweren Sturms, während er und seine Jünger auf einem Schiff unterwegs waren. „Ein Sturm auf hoher See, das ist vielleicht ein gutes Bild für die derzeitige Situation“, überlegte Rütten. Nicht wenige Menschen würden keine Hoffnung mehr in die Institution haben, aber feststellen, dass sie weiterhin an Christus glauben und in einer Gemeinschaft mit ihm bleiben wollen. Es zeige sich, dass die Wallfahrt an sich zu den „skandalfreien Räumen“ in der Kirche gehöre und sich nach wie vor viele Menschen auf dem Weg zum Gnadenbild machen. „Die Wallfahrt ist primär immer ein Anliegen der Menschen, des Volkes Gottes, und nicht der Priester und Seelsorger. Die Menschen, Sie, die Sie hier sitzen, sind der Motor der Wallfahrt“, wandte sich Rütten an die Leiter der Pilgergruppen.