Gala für den guten Zweck Kevelaerer Weihnachtsklänge für einen guten Zweck

Kerzenschein und weiße Weihnacht, strahlende Kinderaugen, trautes Zusammensein in der Familie – Karl Timmermann besingt die pure Weihnachtsidylle, gleichzeitig engagiert er sich aber für jene, die es an Weihnachten weniger guthaben: für krebskranke Kinder und ihre Eltern, sowie für Kinder mit Behinderung und anderer Benachteiligung in ihrem Leben. Dies tut der Sänger, Komponist und Moderator bereits seit genau 30 Jahren mit einer großen Benefizveranstaltung kurz vor Weihnachten. Der größte Teil der Erlöse geht jeweils zur Hälfte an den Kölner Förderverein für krebskranke Kinder sowie an die Hermann-van-Veen-Stiftung. Die beliebte Gala im Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus war bereits vor Wochen ausverkauft. Timmermann bescherte dem Publikum ein volles fünfstündiges Programm mit vielen Stars, erstklassiger Comedy und seinen eigenen Liedern.