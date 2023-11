Wallfahrt der Karnevalisten Vor dem Start in die Session – Jecken feiern Gottesdienst in Kevelaer

Mit der beachtlichen Teilnehmerzahl von 700 geriet die 22. Wallfahrt der Karnevalisten zu einem bunten und stimmungsvollen Ereignis in Kevelaer. Lachen und Freude verbreiten, Feiern trotz Sorgen um Krieg und Krisen, dabei den Menschen und das Miteinander in den Mittelpunkt stellen – das war die Botschaft der Jecken, die in ihren farbenprächtigen Kostümen, Federhüten und mit ihrer Musik aus Nah und Fern in die Wallfahrtsstadt gereist waren, um Gottes und Marias Segen für die kommende Session zu erhalten.