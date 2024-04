Start der Klausuren 2024 Gelungener Auftakt der Abi-Prüfungen in Kevelaer

Auch in Kevelaer sind am Dienstag die Abitur-Prüfungen gestartet. Die Klausuren waren mit Spannung erwartet worden, weil es im vergangenen Jahr landesweit Probleme beim Herunterladen der Aufgaben gegeben hatte. Klausuren mussten teilweise sogar verschoben werden. Diesmal ging offenbar alles glatt. „Es gab keinerlei Probleme“, berichtete Christina Diehr, Leiterin des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums. Klausuren wurden hier in den Fächern Erdkunde, Geschichte und Sozialwissenschaften geschrieben. Weiter geht es am Donnerstag. Dann stehen die Prüfungen für die Grundkurse in Erdkunde, Geschichte und Sozialwissenschaften an, am Freitag folgen Biologie (Leistungs- und Grundkurs), Chemie und Informatik. Erstmals schreiben zwei Schüler Abitur-Klausuren in Informatik. Abschluss der Prüfungen sind die Klausuren in Mathematik am 7. Mai.