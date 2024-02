Hallensporttag der Hubertus-Grundschule Kevelaer Hubertus-Lehrer siegen beim Staffellauf

Sportlich ging es jetzt an der Hubertusschule in Kevelaer zu. Der Hallensporttag der Grundschule stand an und fand in der Dreifachturnhalle auf der Hüls statt. „Wie auch im vergangenen Jahr war die Tribüne mit vielen Zuschauern gefüllt und es herrschte eine tolle Stimmung“, berichtet Schulleiterin Helga Dückers-Janßen. Verpflegung gab es in einer großen, vom Förderverein der Schule organisierten Cafeteria.