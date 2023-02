Zählungen der Passanten in Kevelaer ausgewertet Krippenmarkt sorgt für Besucherrekord im Jahr 2022

Die Veranstaltung sei ein großer Erfolg gewesen, berichtete sie den Politikern. Erstmals seit drei Jahren konnte der Krippenmarkt ohne Corona-Einschränkungen über die Bühne gehen. 150.000 Besucher wurden während der Veranstaltungswochen in der Hauptstraße gezählt, 103.000 waren es in der Busmannstraße. Zahlen, die mehr als doppelt so hoch lagen wie im Vorjahr als es wegen Corona noch Einschränkungen gab. Zudem war damals nur im Forum-Pax-Christi gezählt worden. Gleichzeitig sorgten Krippenmarkt und der gleichzeitige verkaufsoffene Sonntag unter dem Motto „Zauberhaftes Kevelaer“ für den Besucherrekord im Jahr 2022. In der Hauptstraße wurden an dem Tag 18.317 Passanten gezählt, das sind 197 Prozent mehr als im Durchschnitt, in der Busmannstraße waren es 13.240, das lag sogar 247 Prozent über einem Durchschnittssonntag. Für Verena Rohde ein deutlicher Beleg dafür, welche Zugkraft der Krippenmarkt, aber auch verkaufsoffene Sonntage haben. Daher wird es auch diesmal im Rahmen des Krippenmarktes am 10. Dezember wieder einen Einkaufssonntag mit dem Motto „Zauberhaftes Kevelaer“ geben.