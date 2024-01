Probleme gibt es bei den Toilettentüren So barrierefrei ist der Solegarten in Kevelaer

Gleichwohl gibt es auch Verbesserungsbedarf. So gab es schon öfter Kritik daran, dass die Türen zur öffentlichen Toilette im Solegarten nur schwer zu öffnen sind. Direkt am Empfangsgebäude befinden sich die Anlagen, die eigentlich behindertengerecht ausgebaut sind. Doch dass es Probleme mit den Türen gibt, räumen auch die Verantwortlichen ein. „Wir haben das Thema gerade erst wieder angesprochen. Die zuständige Abteilung wird da nach einer Lösung suchen, schließlich ist es auch in unserem Sinne, wenn das WC von allen ohne Probleme genutzt werden kann“, sagt Verena Rohde, die den Bereich Marketing und Tourismus leitet.