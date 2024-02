Kommentar Unsere Woche Die Ärzte in der Stadt halten

Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Die Bevölkerung wird immer älter, damit steigt gleichzeitig der Bedarf an medizinischer Versorgung. Allerdings steigt die Zahl der Ärzte nicht im gleichen Maß. Im Gegenteil. Gerade auf dem Land wird es in Zukunft immer schwerer werden, einen Nachfolger für eine Praxis zu finden. Das ist in Kevelaer nicht anders. Der Bürgermeister bringt es auf den Punkt: „Nur weil Kevelaer so schön ist, werden kein Arzt oder Ärztin in unsere Stadt kommen“, sagte Dominik Pichler in dieser Woche, als die Kommune ein Projekt vorstellte, das mithelfen soll, die Zukunft der ärztlichen Versorgung in der Marienstadt zu sichern.