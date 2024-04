Stadt will ein Umdenken der Bürger Umfrage zu Schottergärten wird in Kevelaer vorgestellt

Im Rahmen der Veranstaltung „Vorgärten lebendig gestalten“ am Donnerstag, 25. April, um 18 Uhr im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer werden die Ergebnisse der Online-Umfrage vom Umweltschutzbeauftragten Sébastien Belleil präsentiert. Außerdem referiert an diesem Abend der Gartenberater Philippe Dahlmann vom Verband Wohneigentum NRW. Er erläutert in seinem Vortrag die Nachteile von Steinwüsten auf und zeigt, anhand verschiedener Beispiele wie Pflanzungen lebendig, artenreich und pflegeleicht angelegt werden können.