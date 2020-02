Umbau der Bäckerei in der Marienstadt : Café Vloet in Kevelaer in neuem Gewand

Kevealer Nach mehrwöchiger Umbauzeit hat das Kevelaerer Café wieder geöffnet.

Zu Jahresbeginn blieben Café und Verkaufsraum der Bäckerei Vloet an der Basilikastraße in Kevelaer für rund vier Wochen wegen Umbaus zu. Das Ergebnis nach der Innenrenovierung in der Pilgerstadt ist bemerkenswert, die Resonanz der Kunden entsprechend: „Unsere Stammkunden waren begeistert“, berichtet Manuel Vloet. „Genau wie wir selbst.“ Jeder konnte im Familienbetrieb vorab seine Ideen zur Neugestaltung einbringen. „Wollen wir ein supermodernes, stylisches Aussehen bekommen, und dann nach einigen Jahren wieder was Neues gestalten müssen, oder etwas Pures, Zeitloses?“, beschreibt Vloet die Grundsatzfrage der seit der Übernahme im Jahr 1973 dritten Renovierung bei Vloet. Schließlich entschied sich der Bäckereibetrieb für die zeitlose Variante, angelehnt an das klassische Handwerk und seine Basiskomponenten Holz, Stein, Stahl, alles in allem hell, praktisch. „Unsere Backwaren sollen im Fokus stehen, der offene Blick durch die Tür in unsere Backstube symbolisiert Transparenz“, erklärt er die neue Aufmachung. Näher beziffern will der Junior die Investition nicht, aber man habe „tief in die Taschen gegriffen.“ Im Café gibt es kleine Sitzgruppen in gemütlichen Sesseln. Manuel Vloet steht als Bäckermeister mit kaufmännischer Ausbildung als dritte Generation in der Backstube. Der Junior hatte nach dem Fachabitur und klassischer Bäcker-Karriere vor zehn Jahren für ein Jahr als Führungskraft in der Nähe von Chicago hospitiert, war danach in die Heimat zurückgekehrt. Mit dem Vater einigte er sich, dass er sich künftig mehr auf den Verkauf und die Abläufe konzentrieren wolle. „Vater in der Backstube, ich hier vorne. Das bedeutet für mich die Zukunftsperspektive, in der ich mich positionieren kann“, beschreibt der 31-Jährige, dass heute viele Abläufe im Handwerk computerunterstützt abgewickelt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Arbeitszeiten gegenüber der Backstube wesentlich verschieben. Ab 4.30 Uhr geht bei Vloet das Licht an.